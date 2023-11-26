شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة العامة اليوم الأحد الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم واحد اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبرئاسة الجمهورية السودانية ممثلة بوزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت.

شارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.

وناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول اعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال اعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.

هذا وصرحت السفيرة هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم يعقد في ضوء سياق اقليمي وعالمي غير عادي يتطلب من المجلس العربي للسكان ودوله الاعضاء القيام بأدوار ومهام غير عادية تستجيب لتحديات مرحلتنا الراهنة ولتطلعات وآمال شعوبنا العربية وألا يترك أحد ليتخلف عن الركب ومنها الدعوة لإغاثة السكان بغزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية الغير انسانية، وكذلك اغاثة الشعب الصومالي في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول الناتجة عن تغير المناخ والتي تضرب أراضيه.

كما أشاد أيمن الافغاني، وكيل وزارة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء والامانه العامة بتنفيذ قرارات الدورة الرابعه للمجلس العربي للسكان والتنمية، وتطرق الى المعانة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحرب الاخيرة