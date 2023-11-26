شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا :صرف 21% فقط من النداء الأممى الإنسانى لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أن الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة قامت بصرف 256.4 مليون دولار أمريكى مقابل النداء العاجل المحدث الذى أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة لدعم 2.2 مليون شخص فى قطاع غزة و500 الف شخص فى الضفة الغربية ووفق وكالة الأونروا " يمثل هذا حوالى 21 فى المائة من المبلغ المطلوب البالغ 1.2 مليار دولار حيث تم التعهد بتقديم مبلغ إضافى قدره 250 مليون دولار.

وكانت الوكالة الأممية رحبت بالهدنة الإنسانية التى دخلت حيز النفاذ فى الساعة 7 من صباح يوم 24 نوفمبر حيثت تسلمت الأونروا فى اليوم الأول للهدنه 137 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية فى نقطة الاستلام التابعة لها فى غزة كما تسلمت الأونروا 197,000 لترا من الوقود حيث تقوم الوكالة بتوزيع الوقود لدعم توزيع الغذاء وتشغيل المولدات فى المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحى والملاجئ وغيرها من الخدمات الحيوية.

ووفق الاونروا نزح ما يقرب من 1,7 مليون شخص (أو ما يقرب من 80 بالمئة من السكان) فى مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 نوفمبر حيث أن أكثر من مليون نازح يقيمون الآن فى 156 منشأة تابعة للأونروا فى كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما فى ذلك فى الشمال.