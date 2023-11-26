إعلام: صفقة تبادل الأسرى ستتأخر في يومها الثالث كما جرى بالأمس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي مسؤول ـ لم تذكر ماهيته ـ أن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن، بدعوى وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن ما سيجري اليوم، الأحد، سيشبه ما جرى بالأمس، السبت، من تأخير في تسليم وتسلم الأسرى والرهائن بين حركة حماس وإسرائيل، بزعم أن حماس تطلق إدعاءات على حكومة بنيامين نتنياهو، مرحجا تأخير صفقة تبادل الأسرى في يومها الثالث.

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، الشرطة الإسرائيلية إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.

ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "أكس"، طالب خلالها بعدم السماح بمنع الاحتفالات للأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم خلال اتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، موضحا أنه يدعم الشرطة والأمن الإسرائيليين التي قامت، أمس السبت، بعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس فور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ودعا إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" إلى عدم التسامح مع من أسماهم بـ"الإرهابيين" أو "داعمي الإرهاب" من الجانب الفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.