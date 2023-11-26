إعلام: صفقة تبادل الأسرى ستتأخر في يومها الثالث كما جرى بالأمس

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي مسؤول ـ لم تذكر ماهيته ـ أن اليوم الثالث من اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، سيتأخر خلاله تبادل الأسرى والرهائن، بدعوى وجود خلاف دائر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس".
وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، الشرطة الإسرائيلية إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية والقدس.
ودعا إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" إلى عدم التسامح مع من أسماهم بـ"الإرهابيين" أو "داعمي الإرهاب" من الجانب الفلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.