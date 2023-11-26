الجيش الإيراني: إسرائيل أصبحت أضعف من بيت العنكبوت وعلامات سقوط نظامها باتت واضحة

دبي - محمود عبدالرازق - وندد موسوي بـ"الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية خارج غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفا إياها بـ"الشنيعة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأردف أن "علامات سقوط النظام الإسرائيلي أصبحت واضحة وضوح الشمس في العملية، إذ ركع الصهاينة على ركبهم، وقبلوا بكل الشروط التي وضعتها قوى المقاومة"، بحسب قوله.

كما لفت اللواء عبد الرحيم موسوي إلى أن "النظام الصهيوني فشل في تتويج أي إنجاز عسكري في هجومه على غزة، مما يدل على أن إسرائيل أضعف من بيت العنكبوت بالمعنى الحقيقي للكلمة".

22 نوفمبر, 06:50 GMT

يشار إلى أنه بعد مفاوضات مطولة وتأخير لمدة 24 ساعة على الأقل، دخلت هدنة مدتها 4 أيام بين النظام الإسرائيلي وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي، إذ تم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.