شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى: العدوان الأخير على غزة هو الأعنف والأكثر دموية منذ عقدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد المجدلاني، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارا شاملا في كافة القطاعات والمناطق، مما يجعله الأعنف والأكثر دموية على مدار عقدين.



وقال المجدلاني ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الأحد إن "الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية استهدفت خلال عدوانها على قطاع غزة تدمير جميع الوحدات السكنية والبنية التحتية وبعض المناطق بشكل كامل حتى لا تكون صالحة للسكن أو العيش فيها مرة أخرى".



وأضاف أن هناك مناطق في قطاع غزة لا تزال بحاجة لمزيد من المساعدات الإغاثة والحاجات الأساسية لمواجهة الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية"، مشيرا إلى أن سكان القطاع باتوا يفتقرون للأمن الغذائي جراء العدوان الإسرائيلي.



ورفض المجدلاني، جميع المحاولات التي تهدف لتهجير جميع سكان شمال القطاع إلى جنوب غزة، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع ووقوع أزمة حقيقية حال استكمال العمليات العسكرية في الجنوب، مشيدا بإصرار وصمود أهالي غزة في وجه العدوان والبقاء بالقرب من منازلهم ورفضهم المغادرة على الرغم من الدمار الذي ألحق بكافة المناطق في شمال القطاع