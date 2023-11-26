ملايين الدنانير ملقاة على الأرض تثير غضبا في العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويبيّن الفيديو المتداول، قيام شخص ما بإلقاء كمية كبيرة من الأموال بالعملة المحلية "الدينار العراقي"، على أحد المطربين المحليين الشعبيين، والتي قد يصل إلى ملايين الدنانير، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

وعبّر العديد ممن شاهدوا الفيديو عن غضبهم من ذلك التصرف، فيما تساءل بعضهم عن مصدر تلك الأموال، التي ألقيت على المطرب.

فيما لفت بعض مستخدمي "السوشيال ميديا" إلى أن هذه الأموال الطائلة تلقى تحت الأقدام، في الوقت الذي يواجه فيه العراق أعلى نسبة من الفقر منذ عقود، وفقا لموقع "الشرقية" العراقي.

وطالب البعض ممن شاهدوا الفيديو، بضرورة تتبع الجهات المعنية لمصدر هذه الأموال، التي قد تكون غير شرعية.