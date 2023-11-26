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مستعمرون يمنعون الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بمسافر يطا

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - منع مستعمرون يهود اليوم، الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستعمرين استولوا على جرار زراعي لفلسطيني أثناء حراثة الأرض في شعب البطم، فيما منع المستعمرون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين من الوصول إلى أرضهم لقطف الزيتون في منطقة وادي ماعين القريبة من شعب البطم.

واحتجزت قوات الاحتلال فلسطينيًا على مدخل نعيم في شعب البطم، وفتشته واستولت على مفاتيح مركبته، وأزال مستعمرون في أريحا ثلاث خيام في بلدة العوجا شمال أريحا، وسرقوا محتوياتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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