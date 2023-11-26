شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية تؤكد الاستيلاء على ناقلة تابعة لشركة ذات صلة بإسرائيل قبالة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة للأمن البحرى، اليوم الأحد، إن ناقلة تابعة لشركة ذات صلة بإسرائيل تم الاستيلاء عليها قبالة سواحل اليمن، فى أعقاب سلسلة من الحوادث على نفس طريق الشحن.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية عن شركة الأمن البحرى قولها فى بيان صحفى مقتضب إن "القوات البحرية الأمريكية مُنخرطة فى الأمر"، بعد الحادث الذى تعرضت له سفينة "سنترال بارك" التى تملكها وتديرها شركة مقرها المملكة المتحدة مُرتبطة بإسرائيل.



ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل.