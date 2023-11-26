شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام: سلمنا محتجز روسى للصليب الأحمر بناء على تدخل بوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بتسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية للصليب الأحمر الدولي، بناء على تدخل من الرئيس الروسي، جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن القسام.

وأعلنت حركة حماس في قطاع غزة، الأحد، استجابتها لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالإفراج عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.