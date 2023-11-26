شكرا لقرائتكم خبر عن أحلامهم مختلفة.. طفل يرغب فى تعلم اللغة الإنجليزية لإيصال القضية الفلسطينية للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم الأطفال عادة، بتعلم اللغات المختلفة، لتفتح لهم فرصًا أكبر فى العمل وتوفير حياة أفضل، والسفر أيضًا، إلا أطفال فلسطين وشكل خاص أطفال غزة، فيحلم البعض منهم بتعلم اللغات وخاصة الإنجليزية فقط لإيصال صوتهم ومعاناتهم، وقضيتهم للناطقين باللغة الإنجليزية، وإيضاح الصورة للعالم، وكم الظلم الذى يتعرض له ساكنو القطاع.



الطفل حسن

الطفل حسن الغلبان، البالغ من العمر 12 عامًا، وهو نازح لإحدى المدارس فى خان يونس ظهر فى فيديو وهو يجلس وسط الركام وحطام المنازل، بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل لمنازلهم، وهو يغرب فى تعلم اللغة الانجليزية، للحديث عن القضية الفلسطينية، وقال: "بدى أخاطب العالم بالانجليزية، عأساس أن العالم يفهمنا، دول العالم تفهمنا".



الطفل فى الفيديو

وبلغة إنجليزية تخلو من الدقة، تحدث الطفل، محاولاً وصف المعاناة، والعنف المستمر الذى تواصله قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطنين العزل فى القطاع، وأشار فى حديثه إلى أن السيدات والأطفال فى غزة، يموتون بسبب قصف إسرائيل، للمنازل والمدارس والمستشفيات، مستنكرًا الصمت تجاه ما يحدث فى فلسطين.

وعلى الرغم من حداثة سنه، إلا أن الطفل لديه قدر كبير من الوعى، بأهمية الحديث والتوعية بالقضية، وهو ما حرص عليه فى الفيديو، وإصراره الكبير بالتحدث باللغة الانجليزية، ليصل صوته لأكبر قدر ممكن، وليفهم الكثيرين ممن لا يتحدثون اللغة العربية رسالته، وليعكس حقيقة الأوضاع فى القطاع المنكوب جراء العنف الاسرائيلى الغاشم، وسياسات العقاب الجماعى التى تنتهجها قوات الاحتلال.