الكشف عن طبيعة حمولة السفينة المرتبطة بإسرائيل التي سيطرت عليها "قوة مجهولة" في خليج عدن

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن شركة "زودياك" أنّ السفينة المختطفة اليوم قبالة اليمن، تحمل شحنة من "حمض الفوسفوريك".
وأفادت شركة "إمبري" الأمن البحري بأن عناصر مجهولة صعدوا على متن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي".
وبحسب "أسوشيتد برس"فإن الحادث الذي صعد فيه عناصر مجهولون على متن الناقلة، التي تحمل اسم "سنترال بارك"، وقع في مياه خليج عدن، بعيدا نسبيا عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
ووفقا لها، فإن هذه المنطقة تخضع نظريًا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقرير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا.
وقالت شركة "أمبري" للاستخبارات الخاصة، إن "المهاجمين استولوا على سفينة سنترال بارك التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة زودياك ماريتايم في خليج عدن".
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.