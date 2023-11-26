الكشف عن طبيعة حمولة السفينة المرتبطة بإسرائيل التي سيطرت عليها "قوة مجهولة" في خليج عدن

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن شركة "زودياك" أنّ السفينة المختطفة اليوم قبالة اليمن، تحمل شحنة من "حمض الفوسفوريك".

وأفادت شركة "إمبري" الأمن البحري بأن عناصر مجهولة صعدوا على متن ناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي".

وقال مسؤول في الدفاع الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إنه يبدو أن "عددا غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين استولوا على السفينة". وتابع: "نحن. وقوات التحالف موجودة في المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب”.

وبحسب "أسوشيتد برس"فإن الحادث الذي صعد فيه عناصر مجهولون على متن الناقلة، التي تحمل اسم "سنترال بارك"، وقع في مياه خليج عدن، بعيدا نسبيا عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ووفقا لها، فإن هذه المنطقة تخضع نظريًا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقرير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا.

وأفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن.

وقالت شركة "أمبري" للاستخبارات الخاصة، إن "المهاجمين استولوا على سفينة سنترال بارك التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة زودياك ماريتايم في خليج عدن".

وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على القطاع".