رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء يكشف لـ"الخليج 365" آخر مستجدات دخول المساعدات لغزة ثالث أيام الهدنة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن اتفاق الهدنة ينص على إدخال 200 شاحنة مساعدات يوميًا عبر معبر رفح، وعربيتان من الوقود، تحتوي على 120 ألف لتر سولار تقريبًا.

وأوضح أن المساعدات خلال الهدنة تصل بالفعل إلى 200 شاحنة يوميًا، وجاري نقل المساعدات اليوم الأحد إلى القطاع، وقد تزيد عدد الشاحنات عن الـ 200، كاشفًا عن دخول 8 سيارات إسعاف ضمن شاحنات اليوم.

وبين استقبال معبر رفح 400 مصاب وجريح فلسطيني جديد، مع 300 شخص من المرافقين لهم، وتم توزيعهم على مستشفيات العريش.

تلقت إسرائيل قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، اليوم الأحد، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع حماس.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية أمس السبت، عن 39 معتقلا بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن عوفر العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيًا اليوم، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل.

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.