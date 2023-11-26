أمريكا تكشف عن شروط السلام الدائم في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سوليفان: "لا أحد مناصر قوي لحل الدولتين من الرئيس جو بايدن، إنه شرط أساسي لسلام طويل الأمد في المنطقة".

وأشار سوليفان إلى أنه وفقا لبايدن، يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون "بحريات متساوية" وأن بايدن ينوي "العمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه الآن، وليس بعد الصراع".

وأكد: "نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة تمامًا بالنسبة لنا للعمل مع الجميع في المنطقة - الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والدول العربية والشركاء الأوروبيين وغيرهم - نحو حل الدولتين".

وأضاف سوليفان: "نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة تماما بالنسبة لنا للعمل مع الجميع في المنطقة - الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والدول العربية والشركاء الأوروبيين وغيرهم - نحو حل الدولتين".

ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.