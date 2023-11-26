شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، ميناء العريش البحري؛ بسبب الأحوال الجوية.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة في تصريح، إن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح، وارتفاع أمواج البحر.

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وأكد أن الميناء سيفتتح عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

ميناء نويبع

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أمس، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء المصرية؛ بسبب الأحوال الجومائية.

وأشارت الهيئة، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وحالة البحر المضطربة.