شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترسل سفينة مساعدات للصومال تحمل 25 ألف طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة الروسية عزمها إرسال سفينة شحن تحمل مساعدات غذائية إلى الصومال خلال الأيام المقبلة. ونقلت وسائل الإعلام الصومالية عن سفير روسيا غير المقيم لدى الصومال ميخائيل جولوفانوف قوله إن السفينة سترسو خلال الأيام القليلة المقبلة فى ميناء مقديشو وتحمل 25 ألف طن من القمح.

وكانت الحكومة الروسية قد تعهدت سابقا بأنها ستقدم مساعدات غذائية للدول الإفريقية ؛ لتصبح الصومال أولى دولة تتسلم المساعدات.

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