خلافا لليومين السابقين.. إعلام: تسليم الرهائن الإسرائيليين عبر معبر "كارني"

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه خلافا لليومين السابقين لاتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحماس، فإن الحركة قامت بتسليم الرهائن عبر معبر كارني، شمال شرقي قطاع غزة، وذلك بسبب الحالة الصحية لبعض الرهائن الإسرائيليين.
وأكدت القناة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "إكس" أن الرهائن قد وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، وأنهم أصبحوا في أيدى قوات الجيش الإسرائيلي، من بينهم مسنة تبلغ من العمر 84 توجهت مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للاطمئنان عليها.
وأوضح أدرعي أنه هناك 4 رهائن آخرين سيعودون إلى إسرائيل في اليوم الثالث للاتفاق مع حماس، اليوم الأحد، وذلك عبر معبر رفح ومنه إلى الأراضي المصرية، وبعدها إلى داخل إسرائيل، كما جرى في اليومين السابقين.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي بارز، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، إنه يتم تسليم 13 من المحتجزين أو الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.
وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".
ونوه، بأن "مصر قد استقبلت في هذه الفترة 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح".
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.