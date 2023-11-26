خلافا لليومين السابقين.. إعلام: تسليم الرهائن الإسرائيليين عبر معبر "كارني"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه خلافا لليومين السابقين لاتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحماس، فإن الحركة قامت بتسليم الرهائن عبر معبر كارني، شمال شرقي قطاع غزة، وذلك بسبب الحالة الصحية لبعض الرهائن الإسرائيليين.

وأكدت القناة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "إكس" أن الرهائن قد وصلوا بالفعل إلى إسرائيل، وأنهم أصبحوا في أيدى قوات الجيش الإسرائيلي، من بينهم مسنة تبلغ من العمر 84 توجهت مباشرة إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للاطمئنان عليها.

ومن جانبه، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مندوبي الصليب الأحمر قد نقلوا 12 رهينة إلى الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة، على أن يتم نقلهم إلى قاعدة حتسريم الجوية.

وأوضح أدرعي أنه هناك 4 رهائن آخرين سيعودون إلى إسرائيل في اليوم الثالث للاتفاق مع حماس، اليوم الأحد، وذلك عبر معبر رفح ومنه إلى الأراضي المصرية، وبعدها إلى داخل إسرائيل، كما جرى في اليومين السابقين.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي بارز، في وقت سابق مساء اليوم الأحد، إنه يتم تسليم 13 من المحتجزين أو الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي بارز، أن الدفعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" تجري في هذه الآونة، موضحا أن قائمة اليوم الثالث للرهائن الإسرائيليين تضم 13 رهينة، منهم 9 من الأطفا و4 سيدات.

ومن جانبها، أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنها "تسلمت قائمة تضم 13 إسرائيليا وأخرى تضم 39 فلسطينيا مقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم"، وذلك في إطار الوساطة المصرية بين الجانبين، مع دخول الهدنة المعلنة في قطاع غزة يومها الثالث.

وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، أن "إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة منذ بدء التصعيد بين الجانبين".

وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".

ونوه، بأن "مصر قد استقبلت في هذه الفترة 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح".

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.