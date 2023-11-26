بعدما وصفته بـ"الركوع لحماس".. برلمانية إسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى: أعداؤنا يسخرون منا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع تالي غوتليب، عضو حزب "الليكود" الحاكم، أوضحت من خلالها أن صفقة تبادل الرهائن والأسرى الموقعة بين بلادها وحركة حماس تعد صفقة مع "الشيطان" على حد قولها.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي بارز، مساء اليوم الأحد، إنه يتم تسليم 13 من المحتجزين أو الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مصدر إسرائيلي بارز، أن الدفعة الثالثة من الرهائن الإسرائيليين ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" تجري في هذه الآونة، موضحا أن قائمة اليوم الثالث للرهائن الإسرائيليين تضم 13 رهينة، منهم 9 من الأطفال.
وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".
ونوه، بأن "مصر قد استقبلت في هذه الفترة 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح".
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.