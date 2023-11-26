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إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس، في قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

اعتداءات على الفلسطينيين

استهدف قناصة الاحتلال عددًا من الفلسطينيين أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام الهدنة، 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف، ولحق بها الدمار في وسط القطاع وشماله، أو البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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