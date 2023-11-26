شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط المستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس، في قطاع غزة، في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين كانوا يتفقدون منازلهم في محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

اعتداءات على الفلسطينيين

استهدف قناصة الاحتلال عددًا من الفلسطينيين أثناء تفقدهم منازلهم وممتلكاتهم في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام الهدنة، 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف، ولحق بها الدمار في وسط القطاع وشماله، أو البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.