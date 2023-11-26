تركيا وإيران تناقشان خطوات التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الرئاسة التركية: "أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وجرى خلال المحادثات، مناقشة الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على قطاع غزة، وأنشطة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة".

وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان أكد خلال المحادثة على أهمية "اتخاذ العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، موقفا موحدا ضد الفظائع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

24 نوفمبر, 10:18 GMT

وبحسب البيان، قال الرئيس أردوغان إن إيران وتركيا ستواصلان العمل معًا لجعل وقف إطلاق النار المؤقت دائمًا وتحقيق السلام الدائم.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين تبادلا أيضًا وجهات النظر حول الاستعدادات وجدول أعمال مجلس التعاون التركي الإيراني عالي المستوى الذي سيعقد في تركيا.