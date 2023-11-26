مصدر عسكري يمني لـ"الخليج 365": قوة من البحرية الأمريكية تستعيد السيطرة على ناقلة مختطفة في خليج عدن

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- الخليج 365. وأكد مصدر عسكري يمني لـ "الخليج 365"، أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الاقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".

وقال مسؤول في الدفاع الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إنه يبدو أن "عددا غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين استولوا على السفينة". وتابع: "نحن وقوات التحالف موجودون في المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب”.

وبحسب "أسوشيتد برس"فإن الحادث الذي صعد فيه عناصر مجهولون على متن الناقلة، التي تحمل اسم "سنترال بارك"، وقع في مياه خليج عدن، بعيدا نسبيا عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ووفقا لها، فإن هذه المنطقة تخضع نظريًا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقرير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا.

وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على القطاع".