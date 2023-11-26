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مصدر عسكري يمني لـ"الخليج 365": قوة من البحرية الأمريكية تستعيد السيطرة على ناقلة مختطفة في خليج عدن

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دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- الخليج 365. وأكد مصدر عسكري يمني لـ "الخليج 365"، أن "قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الاقليمية اليمنية، وتمكنت من تحريرها".

سفينة على سواحل اليمن - الخليج 365 عربي, 1920, 26.11.2023
وقال مسؤول في الدفاع الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إنه يبدو أن "عددا غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين استولوا على السفينة". وتابع: "نحن وقوات التحالف موجودون في المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب”.

وبحسب "أسوشيتد برس"فإن الحادث الذي صعد فيه عناصر مجهولون على متن الناقلة، التي تحمل اسم "سنترال بارك"، وقع في مياه خليج عدن، بعيدا نسبيا عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ووفقا لها، فإن هذه المنطقة تخضع نظريًا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقرير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا.

السفينة ميلينيال سبيريت (ناقلة كيماويات) - الخليج 365 عربي, 1920, 26.11.2023

وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على القطاع".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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