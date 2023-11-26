الخليج اليوم .. ماهي.. كشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم في سواحل اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت صحيفة عبرية، الأحد، إن سفينة مملوكة لعائلة إسرائيلية تعرضت لهجوم خلال مرورها بسواحل عدن اليمنية.

وأضافت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية، أن "سفينة مملوكة لعائلة عوفر (الإسرائيلية) تعرضت لهجوم في منطقة اليمن".

وذكرت أن السفينة "سنترال بارك"، أبحرت "تحت العلم الليبيري، وهي مملوكة لشركة زودياك البحرية، التابعة لعائلة عوفر الإسرائيلية".

وتابعت "بحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن العملية نفذها الحوثيون".

وأشارت الصحيفة، إلى أن السفينة "تعرضت لهجوم بالقرب من سواحل عدن" دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 14:15 (ت.غ)، لم يصدر عن جماعة الحوثي اليمنية تعليق على الحادثة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه "على عكس حادثة اختطاف سفينة جالاكسي ليدر، التي جرت في البحر الأحمر، فإن هذا الحدث وقع في المحيط الهندي".

وعن طبيعة الهجوم، قالت الصحيفة: "هاجمها ثمانية أشخاص وصلوا على متن قاربين".

وأشارت إلى أن هذا الهجوم "الثالث على سفن مملوكة لإسرائيليين خلال أيام قليلة".

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت جماعة الحوثي، إنها "استولت على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وأمس السبت، تعرضت سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، بحسب ما نقلته وكالة "الأسوشييتد برس" عن مسؤول الأمريكي.

وتوعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة"، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن"، بعدما أعلنت مرارا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفا و854 فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.