شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف جرائمهم ضد النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى بممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإجبارها وبشكل فورى على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا فى معتقلاتها غير القانونية، واللاتى يعشن أوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، وملاحقة المتورطين فى الجرائم والانتهاكات التى طالت النساء اليمنيات، والعمل على إدراج المليشيا وقياداتها فى قوائم الإرهاب الدولية.

وقال الإريانى وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن النساء اليمنيات المغيبات فى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، يتعرضن لممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ العام 2014 منها (القتل، الاختطاف، الاخفاء القسرى، والتعذيب، الاغتصاب، التهجير، وسياسات الافقار والتجويع)، وما فرضته المليشيا من قيود للتضييق عليهن.

وأوضح الإريانى بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، أن الحوثيين اختطفت آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسى والجسدى، على خلفية نشاطهن السياسى والإعلامى والحقوقى، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن فى الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة فى الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.

ودعا الإريانى منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء بالاضطلاع بدورهم فى إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتى تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمى لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصرى ضد المرأة.