شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 39 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى رام الله ضمن الدفعة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل -القائمة بالاحتلال-، مساء أمس الأحد، إلى وسط مدينة رام الله، قادمين من سجن عوفر المركزي غرب المدينة، وسط الضفة الغربية.

ورحب رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، بالأسرى الـ39 المفرج عنهم في الدفعة الثالثة من الصفقة، وطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 7 آلاف في سجون الاحتلال.