شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد دخول الهدنة الإنسانية التي جرى إبرامها بوساطة مشتركة حيز التنفيذ، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة.

اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية

كما أحاط وزير الخارجية المصري، نظيره الأمريكي، بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، والدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع.

وكذلك وضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.