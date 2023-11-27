شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة بمدينة أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الفلسطيني، وقوع إصابات خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، مؤكدا أن الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلي المصابين.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء، جرى علاجهم ميدانيا.