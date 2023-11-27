شكرا لقرائتكم خبر عن 50 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر إلى شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأحد، بإرسال قافلة مساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة نحو مدينة غزة وشمالها.

وأوضحت الجمعية في بيان صدر عنه، أن القافلة محملة بمواد إغاثية وغذائية، ومياه شرب، وأدوية ومستلزمات إسعافية.

وأشارت إلى أن مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال، ستستقبل القافلة وترافقها لتوزيع المساعدات للمواطنين الصامدين في المحافظتين.

اقتحامات دموية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم.

ويشمل ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية، إضافة إلى إمعان المستعمرين في اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.

كما أدانت في بيان صدر عنها يوم الأحد، تجريف الاحتلال لما يزيد على 100 دونم، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون شرق قلقيلية لتوسيع المستعمرة الجاثمة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، إضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتقطيع أوصالها.