شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يعتقل 3200 فلسطيني في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 مواطن من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم في حاجة إلى تدخل طبي عاجل.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 41 صحفيًا منذ 7 أكتوبر، تبقى منهم رهن الاعتقال 29 صحفيًا.

6 شهداء

ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى سقوط 6 شهداء من أسرى سجون الاحتلال، وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية.

وصعّدت قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان، يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات الأسرى، إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.