شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنقل أطفال فلسطينيين لعلاجهم فى مستشفياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فجر الإثنين عملية الإجلاء الطبي الثالثة التي تعمل عليها دولة الإمارات ضمن مبادرة علاج ألف طفل فلسطيني مصاب في مستشفيات الدولة.

وتضم عملية الإجلاء الطبي الثالثة أيضا مبادرة علاج ألف حالة من مرضى السرطان من قطاع غزة داخل الإمارات.

وستكون هذه القافلة هي الأكبر ضمن المراحل الثلاث.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن فريقا استقبل الأطفال بعد عبورهم من معبر رفح، وتمت متابعة حالتهم الصحية قبل نقلهم للإمارات.