شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية الاثنين، واعتقلت عدداً من الأشخاص، بينهم 26 فلسطينيا من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية أسماء 26 شخصاً قالت إن القوات الإسرائيلية اعتقلتهم في حملة المداهمات في بني نعيم، مشيرة أيضاً إلى أن القوات اعتقلت أسيراً محرراً يدعى زاهي الكوسا من حي الضاحية العليا بنابلس.

واعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً بعد اقتحام منزله في حي المساكن الشعبية شرق نابلس، واقتحمت مخيم بلاطة، وفقاً لما ذكره التليفزيون الفلسطيني، الذي قال إن جرافة مرافقة للقوات قامت بأعمال تخريب في أحد شوارع المخيم.