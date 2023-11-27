الخليج اليوم .. النيابة السعودية: توقيف 13 شخصا استولوا على 16 مليون ريال

الرياض - كتب موسى القحطاني - صوت بلا صورة يتوعد إسرائيل.. من خلف الكوفية؟ الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

اللاعبون المسلمون يفرضون إرادتهم.. والحكومة البريطانية مستاءة من الاتحاد الإنجليزي الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

السفير الايراني لدى الرياض يلتقي وزير الداخلية السعودي الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن غير قادر على أداء مهامه ويهدد أمن البلاد الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

أمير قطر يعيد نشر تغريدة السيسي ويرفقها بكلمات شكر وتقدير الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

أول تعليق لحركة "فتح" على نجاح "حماس" في إطلاق أسرى فلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

النيابة السعودية: توقيف 13 شخصا استولوا على 16 مليون ريال الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

خلاف بين إعلامي مصري شهير وسفير فلسطين في لندن على توصيف حماس (فيديو) الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

المراسل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد: رجال حماس اعتنوا بالأسرى.. الرواية نفسها عند الجميع الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" الاثنين ، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣