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الدفاع المدنى بغزة: أعداد كبيرة من الجثامين بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسى

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القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن أعدادا كبيرة من جثامين الشهداء (تقدر بالمئات) لا تزال موجودة في محيط مستشفيي القدس والرنتيسي بالقطاع.

كما طالب طواقم الدفاع المدني العربية بالتدخل من خلال معداتها للمساعدة في حل هذه المعضلة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني في القطاع لم يتلق حتى الآن أي مساعدة، كما لم تصله أي كميات من الوقود.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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