إيلون ماسك وإسرائيل يتفقان مبدئيا على تشغيل أقمار "ستارلينك" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب كرخي على موقع "إكس"("تويتر" سابقا): "أهنئك يا إيلون ماسك، على التوصل إلى تفاهم مبدئي مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي، ونتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات "ستارلينك" الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة".

وتابع: "بينما تحارب دولة إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، فإن هذا الفهم أمر حيوي، كما هو الحال بالنسبة لكل من يرغب في عالم أفضل، خالي من الشر ومعاداة السامية، من أجل أطفالنا".

ويأتي إعلان وزير الاتصالات الإسرائيلي، تزامنًا مع زيارة يجريها إيلون ماسك لإسرائيل، اليوم الاثنين، والتي علّق عليها شلومو كارهي قائلا: "خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلا عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع".

وفي الشهر الماضي، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرخي، قطع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المصنعة لأنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك" بسبب قرار مالك الشركة، إيلون ماسك، استخدام هذه الأنظمة في قطاع غزة.

28 أكتوبر, 17:30 GMT

وقال الملياردير إيلون ماسك، في ذات الشهر، إنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".

وأوضح ماسك عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".

وتجدر الإسارة إلى أن "ستارلينك" يمكن أن توفر للمستوطنات الإسرائيلية في المناطق الحدودية إمكانية الوصول إلى الإنترنت، بينما يمكن لإسرائيل في جميع أنحاء غزة، تعطيل الوصول ليس فقط إلى الشبكة ذاتها، ولكن أيضا إلى خدمات الهاتف.