ليبيا... انطلاق فعاليات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس بمشاركة أكثر من 20 دولة

دبي - محمود عبدالرازق - وناقش المؤتمر ملفات تنظيم سوق العمل، وتوسيع الشراكة الاقتصادية، وأمن الحدود، وملف الهجرة غير النظامية، التي عانت منها ليبيا ودول جنوب أوروبا، وفقا لبيان حصلت "سبوتينك" على نسخة منه.

وشارك في فعاليات المؤتمر، 20 دولة عربية وأفريقية، إلى جانب عدد من السفراء والممثلين عن الدول المشاركة.

2 نوفمبر, 10:57 GMT

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة توظيف الشباب واليد العاملة لمواطني هذه الدول، وذلك لدعم الاقتصاد الليبي، واقتصاد دول الساحل والصحراء الأفريقية.

وتابع، مؤكدًا أن تجمع دول الساحل والصحراء تأسس في طرابلس، ويحمل صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، وتسعى الحكومة لتفعيل دوره المهم لتوحيد صوت الدول الأعضاء، وإيصاله إلى المجتمع الدولي لدعم الاستقرار والاقتصاد.