الخارجية الإيرانية: تحركات "أنصار الله" في البحر الأحمر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي، إن "تحركات اليمنيين كان جزءًا من الرد الطبيعي على جرائم الصهاينة"، مشيرا إلى أن "أنصار الله اليمنية أعلنت أنها ستعمل لدعم الشعب الفلسطيني ضد أهداف مرتبطة بالكيان الصهيوني".

وأضاف: "دعم الشعب الفلسطيني لا يقتصر على اليمنيين، إذ انضمت جماعات مقاومة أخرى ودول أخرى من جميع أنحاء العالم إلى الميدان ضد الكيان الصهيوني ودعما لغزة وفلسطين".

وبشأن اتهام المسؤولين الأمريكيين لإيران بالضلوع في الهجوم على السفن الإسرائيلية، قال كنعاني إن "هذه الادعاءات تتمحور حول أهداف سياسية بهدف صرف الرأي العام عن واقع المشهد الفلسطيني ودور واشنطن الداعم بشكل كامل لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع: "ليس لإيران أي دور في تصرفات ورد الفعل الطبيعي لفصائل المقاومة في المنطقة"، معتبرا أن على الولايات المتحدة "أن تتحمل مسؤولية وجودها غير القانوني في المنطقة ودعمها الكامل للكيان الصهيوني".

21 نوفمبر, 16:07 GMT

وكان مصدر عسكري يمني رفيع قد أفاد، لوكالة "الخليج 365" يوم أمس الاحد، بأن قوة من البحرية الأمريكية نفذت عملية إنزال على الناقلة "سنترال بارك" في المياه الدولية، على بعد أكثر من 13 ميلاً بحرياً من المياه الإقليمية اليمنية و30 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة لحج جنوبي اليمن، وتمكنت من تحريرها والقبض على خاطفي الناقلة التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وذلك بعد ساعات من استيلائهم عليها.

ويأتي اختطاف الناقلة الإسرائيلية في خليج عدن، بعد أيام من إعلان جماعة "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، السيطرة على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وسبق أن هددت "أنصار الله"، باستهداف أي سفينة تشغلها أو تملكها إسرائيل، ودعت الدول إلى سحب العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متنها أو التعامل معها، مؤكدة قدرة الجماعة على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.

وكانت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، وشددت على أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة.

وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.