شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مقر لفلول داعش والحكم بالإعدام على 4 من عناصر التنظيم بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داهمت قوة مشتركة من القوات الأمنية العراقية وعمليات صلاح الدين للحشد الشعبى، اليوم الاثنين، مقرا لفلول تنظيم داعش الإرهابى فى قرية مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وذكرت هيئة الحشد الشعبى في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) أن " المقر كان يتخذه الارهابيون ملاذاً لهم وتم تدميرها بالكامل".

على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بالعراق، حكما بالإعدام على أربعة عناصر ينتمون إلى (داعش) الإرهابي قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن الإرهابيين قدموا دعما لوجستيا لعصابات تنظيم داعش بهدف استهداف القوات الأمنية العراقية.