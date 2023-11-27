رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جريمة إطلاق النار على 3 طلبة فلسطينيين في ولاية أمريكية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شرطة بيرلينجتون تحقق في حادث إطلاق النار، يوم السبت الماضي، على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني باعتباره جريمة كراهية محتملة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن اثنين من الضحايا في حالة مستقرة، فيما أصيب الثالث بجروح خطيرة.

وأكدت شرطة برلينجتون أنها لا تزال تبحث عن هوية مطلق النار وتحدد مكانه، وأضافت أنه بخلاف حقيقة أن الطلاب من أصل فلسطيني، وأن اثنين منهم كانا يرتديان الكوفية، فليس لديهم "معلومات إضافية تشير إلى دافع المشتبه به".

والطلاب الثلاثة هم: هشام علي عورتاني، وتحسين نائل علي، وكنان محسن عبد الحميد؛ أصيبوا بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها الى غرفة العناية المركزة بإحدى مستشفيات المدينة.