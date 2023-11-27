تركيا تعرب عن استعداها التام لاستئناف تصدير نفط كردستان

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، نقلته "السومرية نيوز".

وبحسب البيان: "استقبل بارزاني السفير التركي لدى العراق، وجرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة".

وبحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على توثيق العلاقات في مجال التبادل التجاري وتسهيل حركة المرور والسياحة بين الجانبين".

وتمحور الاجتماع على "مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، إذ اتفق الجانبان على أهمية استئناف عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت".

3 أكتوبر, 16:08 GMT

وتابع البيان أن السفير التركي عبّر عن "استعداد بلاده التام لاستئناف عملية التصدير".

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة إقليم كردستان وشركات النفط وأنقرة، من أجل استئناف تصدير النفط من العراق إلى تركيا.

ووقتها، أفادت وزارة النفط العراقية في بيان أن عبد الغني التقى والوفد المرافق له، مع رئيس وزراء إقليم كردستان في أربيل، لبحث مسألة تصدير النفط المتوقف منذ أشهر.

وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وكانت تركيا قد أوقفت نقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان، في 25 مارس/آذار الماضي، عقب قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.