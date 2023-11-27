تركيا تعرب عن استعداها التام لاستئناف تصدير نفط كردستان

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وبحسب البيان: "استقبل بارزاني السفير التركي لدى العراق، وجرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة".
وبحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على توثيق العلاقات في مجال التبادل التجاري وتسهيل حركة المرور والسياحة بين الجانبين".
وتمحور الاجتماع على "مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، إذ اتفق الجانبان على أهمية استئناف عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت".
3 أكتوبر, 16:08 GMT
وتابع البيان أن السفير التركي عبّر عن "استعداد بلاده التام لاستئناف عملية التصدير".
ووقتها، أفادت وزارة النفط العراقية في بيان أن عبد الغني التقى والوفد المرافق له، مع رئيس وزراء إقليم كردستان في أربيل، لبحث مسألة تصدير النفط المتوقف منذ أشهر.
وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي.