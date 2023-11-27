شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السديري يناقش أوضاع غزة مع ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة، اليوم الاثنين، المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في فلسطين سامر عبدالجبار.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الأمن الغذائي المتعلقة بالشعب الفلسطيني، والمجالات ذات الاهتمام المشترك.