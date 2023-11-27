الخليج اليوم .. وكالة: مدمرة أمريكية تستجيب لنداء استغاثة أطلقته سفينة قبالة السواحل اليمنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مصادر أمريكية إن مدمرة تابعة للقوات البحرية استجابت لنداء استغاثة من سفينة "سنترال بارك" (Central Park) التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن، وتمكنت من حمايتها.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مسوؤل أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس" تأكدت من أن السفينة "سنترال بارك" آمنة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن شركة الأمن البحري أمبري (Ambrey)، أن سفينة "سنترال بارك" تعرضت لهجوم في خليج عدن، ولا توجد معلومات حول من ارتكبه.

كما أفادت "أمبري" ومشغل السفينة، أن هناك مواطنين من روسيا وبلغاريا وفيتنام وجورجيا والهند والفلبين على متن الناقلة.

المصدر: وكالات