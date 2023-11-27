الخارجية الروسية: ندين الهجمات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي التي تنتهك سيادة سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع الوزارة: "إننا ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الإسرائيلي الأخير، على منشأة هامة للبنية التحتية المدنية السورية، ونحن على اقتناع بأن هذه الممارسة الشريرة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لا سيما في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما ينجم عن ذلك من زيادة في التوترات الإقليمية، ونطالب بوضع حد للأعمال غير المسؤولة، التي تعرض حياة الأبرياء للخطر".

وأكدت زاخاروفا، أن موسكو تعتبر الهجمات المستمرة على أراضي الجمهورية العربية السورية، "بمثابة انتهاك صارخ لسيادة هذه الدولة، وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".

أمس, 16:04 GMT

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق".

وتابع البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار عن الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".

وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الأضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.