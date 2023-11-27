مسؤول مصري: هناك احتمال كبير بتمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين

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ولفت رشوان إلى أنه في حالة الموافقة على تمديد الهدنة، فإن الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون من النساء والأطفال.
ونقلت القناة عن مسؤول فلسطيني مطّلع على محادثات الهدنة، قوله إن موقف "حماس" وإسرائيل تجاه تمديد الهدنة إيجابي، لكنه أوضح أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن للتمديد حتى الآن.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن قطر تعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بأسماء الإسرائيليين، الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من الهدنة الحالية.
وتتضمن الاتفاقية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي راح ضحيتها من الفلسطينيين نحو 15 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، مقابل نحو 1500 قتيل من الإسرائيليين، سقطوا خلال عملية "طوفان الأقصى".