معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته... إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية

دبي - محمود عبدالرازق - وتزامن افتتاح معرض الكتاب مع التطورات الأمنية التي شهدتها الحدود الجنوبية للبنان من جهة، ومع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات من جهة ثانية.

وعلى هامش المعرض الذي ينظمه "النادي الثقافي العربي"، تقام سلسلة ندوات وتواقيع كتب، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية خاصة بالقضية الفلسطينية.

وقال رئيس "النادي الثقافي العربي" عدنان حمود، لوكالة "الخليج 365": "المعرض أقيم بظروف استثنائية كبيرة، الأوضاع مشتعلة كانت في الجنوب عند افتتاح المعرض وقد كان لهذا الأمر تأثيرًا كبيرًا على حضور الزوار".

وأوضح أن "المشاركين الموجودين بشكل دائم بحدود 100 دار نشر، ولكن إقبال الزوار خلال اليومين الماضيين لم يكن جيدًا لأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، والناس لديها ظروف، المدارس رفعت أقساطها، كل هذه العوامل تنعكس على الكتاب".

وأشار إلى أن "المعرض أقيم للمرة الأولى منذ 64 عامًا بنفس التوقيت، وبالتالي بالنسبة لنا هو نشاط ثقافي بغض النظر عن مردوده المادي، وهو داعم أساسي لاستمرارية النادي"، مشيرًا إلى أن "المعرض يترافق مع أنشطة ثقافية وندوات".

واعتبر مدير دار "نلسن" سليمان بختي، أن "وجود المعرض يعزز سبل التلاقي بين الناس أكثر وأكثر حول الكلمة والكتاب والثقافة والإنسان".

وأضاف: "نحن مع هذا المعرض الذي لديه تاريخ، دائمًا نشارك، والجميل أن تعود العلاقة من جديد بقوة مع الكتاب لأنه مفتاح من مفاتيح المعرفة والتقدم، وهو صديق الإنسان على مدى الدهر".

وتابع: "الناس بمزاج مختلف في لبنان والمنطقة بسبب أحداث غزة، ولكن إذا استطعنا الخروج من هذا الجو إلى جو آخر من الممكن أن يعطينا أمل أكثر وأن نستعيد دور بيروت في مجال الثقافة والمعرفة وبإعادة توثيق العلاقة مع المناسبات التي تعنينا كمواطنين".

ولفت بختي إلى أن الكتب متنوعة، ومن بين الإصدارات عن القضية الفلسطينية كتاب "غزة للتاريخ" على أثر أحداث غزة وكتاب "فلسطين في الذاكرة".

وقالت إحدى الزائرات إن "غلاء الأسعار كبير هذه السنة، قصص الأطفال التي كانت بـ 100 ألف ليرة لبنانية ارتفع ثمنها إلى 300 ألف، والتي كانت بـ 5 دولار أصبحت الآن بـ 8 دولار".

© Zahraa Al Amirمعرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 1/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية © Zahraa Al Amirمعرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 2/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية © Zahraa Al Amirمعرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 3/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية © Zahraa Al Amirمعرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 4/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 1/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 2/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 3/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية 4/4 © Zahraa Al Amir معرض بيروت العربي للكتاب يواصل فعالياته...إقبال خجول وغياب معظم دور النشر العربية

وأضافت: "الألعاب التعليمية للأطفال مهمة جدًا وهذه السنة ارتفعت أسعارها كثيرًا مقارنة مع السنة الماضية، اشتريت مجموعة أكبر وبسعر أقل، أما الآن كانت لدي قائمة اختصرت منها الكثير واشتريت ما يحتاجه ابني في مدرسته فقط".

أما هدى الصغير من "المستقبل الرقمي"، فأكدت أن "الإقبال على المعرض هذا العام ضعيف، العام الماضي كان الإقبال أفضل بكثير، ولكن بالإجمال الإقبال ما زال على الكتب ولكن الأفضلية للكتب المنخفضة الأسعار".