شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد جامعة الدول العربية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

ودعت لبذل مزيد من الجهد لدعم استمرار تدفق ودخول المساعدات الطبية العاجلة.

توفير الاحتياجات الطارئة لغزة

كما أكدت أهمية توفير الاحتياجات الطارئة من ماء وغذاء ودواء ووقود للشعب الفلسطيني الباسل في هذا الوقت العصيب.

وأوضحت أن غياب السلام يقوض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة، ورفاه الشعوب نتيجة لخسارة مئات الآلاف من الأرواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية.

بالإضافة إلى نزوح الملايين وتزايد أوجه عدم المساواة، وتفاقم موَاطن الضعف والهشاشة بمختلف أبعادها.

تحقيق التنمية المستدامة

ونوهت بأنه "لا تنمية مستدامة بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مستدامة".

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية على المستوى الوزاري اليوم بمقر الجامعة العربية.