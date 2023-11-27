شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لمواجهة تداعيات كارثة الفيضانات في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ تجاه كارثة الفيضانات الهائلة في الصومال.

وأسفرت الفيضانات عن مصرع عشرات الأشخاص، ونزوح حوالي 700 ألف شخص.

كارثة الفيضانات في الصومال

هذا إضافة إلى الأضرار الجسيمة في البُنى التحتية في البلاد.

هذ ا ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، جميع دولها الأعضاء والمنظمات العربية والدولية المعنية إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة الصومالية للمساعدة في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

وشددت على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الصومالي لتجنب تدهور أكبر في الأوضاع المعيشية والإنسانية والاقتصادية.

دعم الصومال في مسيرته

وأكدت الجامعة العربية التزامها الكامل بمواصلة دورها الداعم للصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا،

كما أكدت مساندته في مسيرته الديمقراطية ووحدته الوطنية، وفي كل ما من شأنه أن يلبي طموحات وتطلعات شعبه.