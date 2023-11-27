شكرا لقرائتكم خبر عن "المجلس العربي للسكان" يؤكد ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المجلس العربي للسكان والتنمية، ضرورة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لإدخال الوقود اللازم لتأمين العمليات الإغاثية الشاملة.

وشدد على ضرورة تسيير إمدادات الطعام والماء والدواء، للحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية وانهيار خدمات الإغاثة في القطاع.

جهود السعودية في دعم أهل غزة

ونوّه المشاركون في الاجتماع، بجهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض.

ويأتي ذلك لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف موحّد يُعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهاتها واحتواء تداعياتها.

كما أشادوا بجهود قطر ومصر لتحقيق الهدنة الإنسانية، وأكدوا الحق في الحياة لجميع الفئات السكانية في دولة فلسطين وجميع سكان قطاع غزة.

ونبهوا إلى خطورة التداعيات الإنسانية للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما أسفر عنه من سقوط آلاف الضحايا من مختلف فئات السكان؛ مما يُنذر بتغيير كامل في التركيبة السكانية.

تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة

وشدد المشاركون في الاجتماع على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك في مجال السياسات السكانية لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة.

هذا بالإضافة إلى تنسيق الجهود، بشأن جميع المبادرات الرامية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وكذلك توفير الإمدادات الطبية والغذائية والماء والوقود لجميع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.