شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 شمال غرب الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق هزة ارضية بقوة (3.5) درجة شمال غرب الموصل.
وقالت الهيئة -في بيان أوردته قناة السومرية مساء اليوم الاثنين- إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:18:44 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3.5 درجة قرب الحدود العراقية- السورية في قرية تل الهوى شمال غرب مدينة الموصل".
وأشارت الهيئة إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين فيما ولم تتلقى الهيئة أية بلاغات عن خسائر تذكر.
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