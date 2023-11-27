شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 شمال غرب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق هزة ارضية بقوة (3.5) درجة شمال غرب الموصل.



وقالت الهيئة -في بيان أوردته قناة السومرية مساء اليوم الاثنين- إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:18:44 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3.5 درجة قرب الحدود العراقية- السورية في قرية تل الهوى شمال غرب مدينة الموصل".



وأشارت الهيئة إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين فيما ولم تتلقى الهيئة أية بلاغات عن خسائر تذكر.