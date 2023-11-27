شكرا لقرائتكم خبر عن يومان إضافيان.. قطر تعلن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، إنه في إطار الوساطة المستمرة، جرى التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى والرهائن.

وكانت قطر أعلنت الأربعاء الماضي، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية بين حركة حماس والمحتل الإسرائيلي، لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

توفير الاحتياجات الطارئة لغزة

كانت جامعة الدول العربية أكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

ودعت إلى بذل مزيد من الجهد لدعم استمرار تدفق ودخول المساعدات الطبية العاجلة.

كما أكدت أهمية توفير الاحتياجات الطارئة من ماء وغذاء ودواء ووقود للشعب الفلسطيني الباسل في هذا الوقت العصيب.

وأوضحت أن غياب السلام يقوض الأمن البشري وفرص التنمية المستدامة، ورفاه الشعوب نتيجة لخسارة مئات الآلاف من الأرواح وتدمير الممتلكات والبنى التحتية.

بالإضافة إلى نزوح الملايين وتزايد أوجه عدم المساواة، وتفاقم موَاطن الضعف والهشاشة بمختلف أبعادها.