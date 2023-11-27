شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد أهمية عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أوروبا للعمل على دفع مسار التسوية في المرحلة المقبلة، وكذلك الدفع بكل قوة بفكرة عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين بصفته آلية مهمة تحظى بإجماع عربي وأوروبي على حد سواء.

جاء ذلك خلال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين، كل من وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو، ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، بأن اللقاء ناقش أولوية وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة العمل بشكل حثيث على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لتصبح هدنة دائمة، إضافة إلى بحث سبل تفعيل حل الدولتين في المرحلة المقبلة.

تمديد الهدنة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، إنه في إطار الوساطة المستمرة، جرى التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى والرهائن.

وكانت قطر أعلنت الأربعاء الماضي، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية بين حركة حماس والمحتل الإسرائيلي، لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.