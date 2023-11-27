شكرا لقرائتكم خبر عن إشتية يدعو إلى التعامل مع قطاع غزة بوصفه "منطقة منكوبة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية المجتمع الدولي إلى التعامل مع قطاع غزة بوصفه منطقة منكوبة.

وقال في تصريح له اليوم الاثنين، إن ما كشفت عنه الهدنة من دمار في قطاع غزة، يدل على حجم الإجرام الذي مارسته ماكينة القتل الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي من قتل آلاف الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وإبادة عائلات بأكملها، وتدمير كل عناصر الحياة.

وأضاف أن على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة، وأن المتسبب في هذا هو الاحتلال، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني الاقتحامات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال والمستوطنون في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل واقتحامات واستعمار واعتقالات جماعية.

تمديد الهدنة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، إنه في إطار الوساطة المستمرة، جرى التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى والرهائن.

وكانت قطر أعلنت الأربعاء الماضي، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية بين حركة حماس والمحتل الإسرائيلي، لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.