الخليج اليوم .. تغريدة مستفزة ورحلة غريبة.. رياض محرز يثير أزمة جديدة في ناديه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثار النجم الجزائري رياض محرز مهاجم الأهلي السعودي استياء جماهير ناديه بتغريدة مستفزة على منصة "إكس"، ورحلة غريبة إلى أبو ظبي.

ويعاني الأهلي من تراجع النتائج، وآخرها التعادل السلبي مع الشباب ضمن منافسات الدوري المحلي، إلى جانب الحديث عن مستقبل مدربه ماتياس يايسله واللاعبين الأجانب.

ويبتعد الأهلي بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر وبات مهددا بالتراجع أكثر حال استمرت النتائج السلبية، ورغم حزن الجمهور وغضبه من فقدان نقطتين أمام الشباب إلا أن محرز بدى سعيدا بالحصول على نقطة التعادل.

إذ نشر اللاعب تغريدة على منصة "إكس" تحمل عدة صور له من المباراة وتدل على سعادته بالحصول على نقطة التعادل، وهو ما أثار غضب الأهلاوية واستياءهم.

لكن بعد العديد من الردود الغاضبة قام اللاعب بحذف التغريدة، لكنه أبقى منشوره الذي يحمل نفس المضمون على "إنستغرام" مع إغلاق التعليقات عليه.

البعض برر لمحرز تلك التغريدة بأنه ليس من يدير حساباته على السوشيال ميديا بل إحدى الشركات المتخصصة وهي من قامت بالنشر، فيما رآى آخرون أن اللاعب يظل مسؤولا عما حدث وما تضمنه من استهانة بمشاعر جمهوره.

لكن الأمر لم يتوقف عند تلك التغريدة، بل نشر اللاعب صورا له خلال تواجده في سباق الفورمولا 1 في أبو ظبي، حيث توجه إلى هناك لمتابعة الحدث.

تلك الرحلة التي وصفت بالغريبة والمستفزة من عديد الأهلاوية كانت سببا جديدا لإثارة استياء الجماهير، خاصة أن وضع الفريق لا يحتمل أبدا سفر نجومه وانشغالهم بأمورهم الخاصة، فيما دافع البعض عن اللاعب مبررا ما فعله بأنه يوم إجازة من المران ويحق له أن يقضيه كيفما شاء.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"